Osmangazi EDAŞ Eskişehir Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı
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Osmangazi EDAŞ Eskişehir Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

11.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:01
Osmangazi EDAŞ Eskişehir Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Yeni binasına taşınan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Eskişehir İl Müdürlüğü, elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz şekilde sunulması için şubat ayının sonuna kadar mevcut binasında da tüketicilere hizmet verecek.

Yeni binasına taşınan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Eskişehir İl Müdürlüğü, elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz şekilde sunulması için şubat ayının sonuna kadar mevcut binasında da tüketicilere hizmet verecek.

OEDAŞ, 15 Şubat Pazartesi günü itibarıyla Eskişehir'de Hoşnudiye Mahallesi 746. Sokak'taki yeni il müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlayacak.

Yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin tüm tedbirlerinin uygulandığı yeni hizmet binası, abonelere çağın gereksinimlerine uygun hizmet verecek şekilde planlandı.

OEDAŞ İl Müdürlüğü, abone memnuniyetini sağlamak adına elektrik açma talebi, elektrik arıza, aydınlatma arıza, sayaç arıza, sayaç okuma, planlı çalışmalar ve kaçak ihbarı konularında şubat ayının sonuna kadar mevcut binasında da eş zamanlı hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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