Osmangazi EDAŞ 6 bin 417 ton atığı ekonomiye geri kazandırdı

Atıkların kaynağından ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması, hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması amacıyla çalışma alanlarında çevreci uygulamalar hayata geçiren Osmangazi EDAŞ, 6 bin 417 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye geri kazandırdı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (OEDAŞ) hayata geçirdiği uygulamaları takdir topluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan, atık yönetimi süreçlerinde çevre, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetmeliği şartlarını hizmet verdiği tüm illerde yerine getirerek 'Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanan Osmangazi EDAŞ, uygulamaları sayesinde 6 bin 417 ton atığın ekonomiye kazandırılmasını sağladı.

Osmangazi EDAŞ bu uygulama sayesinde toplamda; 146,3 metreküp su ve 2 milyon 259 bin kWh enerji tasarrufu sağladı, 326 bin kilogram sera gazı emisyonunu engellerken 4 adet olimpik yüzme havuzuna denk gelen 10 bin 282 metreküp depolama alanından da tasarruf etti. Uygulamada ekonomiye kazandırılan plastik ve kağıt ile de yaklaşık 20 bin litre petrolün tüketimini ve 88 ağacın kesilmesini engellemiş oldu.

2018'de ilk adım atıldı

Sıfır atık serüvenine 2018'in Mart ayında Sıfır Atık Yönetimi Talimatını ve talimata bağlı Sıfır Atık Kayıt Çizelgesi'ni hazırlayarak başlayan Osmangazi EDAŞ, uygulamalara ise ilk olarak Eskişehir'deki Genel Müdürlük binasında Eskişehir Valiliği'nin sağladığı karton toplama kumbaralarını yerleştirerek başladı. Katlarda yer alan toplama kumbaralarında toplanan atık miktarları, haftalık olarak tartılıp 6 aylık periyotlarla Eskişehir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirildi. Yönetmeliğin yayımlanması ile tüm lokasyonlarında bu uygulanmanın yaygınlaşması için beşli toplama kumbaraları temin eden Osmangazi EDAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak il işletme merkezlerinde ofis katlarına beşli toplama kumbaralarını yerleştirdi.

Tüm il işletme merkezlerindeki ofis katlarına atık toplama kumbaraları yerleştiren Osmangazi EDAŞ, ünitelerin daha etkin kullanılması amacıyla şahsi çöp kovalarının kullanımını da sonlandırdı. Osmangazi EDAŞ, yenilikçi uygulamalarına önümüzdeki dönemde de devam ederek çevreye duyarlı hizmet anlayışını sürdürmeyi hedefliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı