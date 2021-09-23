Osmangazi EDAŞ 13,5 milyon lira değerinde atığı ekonomiye kazandırdı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, geçen yıl 24,7 ton tehlikesiz ve 1,9 ton tehlikeli atığın geri dönüşümünü gerçekleştirerek 13,5 milyon lirayı ekonomiye kazandırdı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmangazi EDAŞ enerjinin daha verimli kullanılması ve atıkların milli ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Osmangazi EDAŞ, 2018 yılında yürürlüğe giren "Sıfır Atık Yönetmeliği" kapsamında 6 bin ton değerlendirilebilir atığı dönüştürdü. Şirket, toplamda 146,3 metreküp su, 2 milyon 259 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı ve 326 bin kilogram sera gazı salınımını engelledi.

Uygulamayla ekonomiye kazandırılan plastik ve kağıt atıklar ile yaklaşık 20 bin litre petrol tüketiminin önüne geçilmiş oldu.

Osmangazi EDAŞ, geçen yıl 24,7 ton tehlikesiz ve 1,9 ton tehlikeli atığın geri dönüşümünü gerçekleştirerek 13,5 milyon lirayı ekonomiye kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi EDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, hizmet verdikleri illerde elektrik dağıtım hizmetini karşılamanın yanı sıra, paydaşlarıyla birlikte toplum yararına çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizde elektrik dağıtım hizmetinin daha kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulması amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra günümüzün en önemli gündem maddelerinden olan döngüsel ekonomiye yönelik, atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarla da doğamıza katkıda bulunmaya devam ediyoruz. 2018'in mart ayında başlattığımız sıfır atık yolculuğumuzda elde ettiğimiz sonuçlar ile atıkların ekonomiye geri kazandırılmasını sağladık. Ekonomimize ve doğamıza katkı sağlayacak projelerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."