Osmangazi'den Yenikent'e modern cami
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Osmangazi'den Yenikent'e modern cami

12.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:08
Osmangazi'den Yenikent'e modern cami

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, günümüz mimarisi ve Selçuklu motiflerinin harmanlanmasıyla inşa edilen Yenikent Cami'nde incelemelerde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, günümüz mimarisi ve Selçuklu motiflerinin harmanlanmasıyla inşa edilen Yenikent Cami'nde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, yeni kurulan mahallelerden biri olan Yenikent Mahallesi'ne modern bir cami kazandırıyor. Mimari projesi büyük bir titizlikle hazırlanan ve Selçuklu motifleri ile harmanlanarak hayata geçirilen Yenikent Cami'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 125 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen caminin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Caminin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yenikent Mahallemiz, gelişmekte olan bir bölgemiz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sosyal donatı alanları ve ibadetlerini yapacakları mekanların olması son derece önemli. Bizler, bu düşünceyle bölgenin ihtiyacına cevap verecek cami için harekete geçtik. Ekiplerimizin tasarladığı Yenikent Cami, özellikle mimarisiyle dikkat çekecek. Camimiz şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Osmangazi'den Yenikent'e modern cami
Osmangazi'den Yenikent'e modern cami

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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