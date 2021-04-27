Osmangazi'den virüse karşı aralıksız temizlik
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Osmangazi'den virüse karşı aralıksız temizlik

Osmangazi'den virüse karşı aralıksız temizlik
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'de korona virüs vakasının görüldüğü ilk günden itibaren salgının yayılmaması için olağanüstü bir çaba ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında aralıksız dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, bugüne kadar Osmangazi'deki 771 bin 601 noktada temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Köşe Bucak Dezenfekte

Osmangazi Belediyesi, tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgınına karşı her alanda örnek bir mücadele gösteriyor. 1 yılı aşkın süredir temizlik, dezenfeksiyon, denetim ve sosyal destek çalışmalarıyla halk sağlığını korumaya çalışan belediye ekipleri, imkanlarını seferber etti. Salgının yayılmasını önlemede temizliğin en önemli unsur olmasından hareketle ilçenin dört bir yanını düzenli olarak dezenfekte eden Osmangazi Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında bu çalışmalarını arttırıyor. Belediye ekipleri, temasın yoğun olduğu ve virüsün bulaşma olasılığının bulunduğu kamu kurumları, meydanlar, otobüs durakları, ibadethaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, kuaför ve berber salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri de basınçlı suyla yıkandıktan sonra dezenfektanlarla ilaçlanıyor.

Pandemi İle Mücadele İçin Özel Ekip

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı halk sağlığını korumak adına 13 Mart 2020 tarihinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Çalışmalar için özel ekipler kurduklarına dikkat çeken Başkan Dündar, "Geçtiğimiz yıldan beri pandemi ile mücadele çalışmaları, belediyemizin öncelikli işlerinden biri oldu. Bu salgından vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için olağanüstü gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz, her alanda gece gündüz fedakarca çalışıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırıyoruz. Ekiplerimiz, ilçenin dört bir yanında çalışma yürüterek temasın yoğun olduğu noktaları düzenli olarak ilaçlıyor. 13 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ekiplerimiz, 771 bin 601 noktada temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Bu hastalığın son bulmasında hijyen önemli bir rol üstleniyor. İnşallah bizlerin çalışması ve vatandaşlarımızın da kurallara uyması ile birlikte bu salgını en kısa sürede atlatacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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