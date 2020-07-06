Osmangazi'den trafiğe neşter
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Osmangazi'den trafiğe neşter

Osmangazi Belediyesi, Ankara Caddesi'nden Gökdere Caddesi'ne geçişi sağlayan Mahmudiye Caddesi'ni bir şerit genişleterek trafiği rahatlatacak.

Osmangazi'den trafiğe neşter
06.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:36

Osmangazi Belediyesi, Ankara Caddesi'nden Gökdere Caddesi'ne geçişi sağlayan Mahmudiye Caddesi'ni bir şerit genişleterek trafiği rahatlatacak. Genişletme çalışmaları dahilinde cadde üzerinde bulunan iki işyeri kamulaştırılarak yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe merkezinde araç geçişinin yoğun olduğu noktalarda yaptığı çalışmalar ile trafik sıkışıklığına son veriyor. Ankara Caddesi ile Gökdere Caddesi arasında bağlantıyı sağlayan Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki Mahmudiye Caddesi, ilçede trafik yoğunluğun en fazla yaşandığı noktaların başından geliyor. Osmangazi Belediyesi, cadde üzerindeki trafik çilesini bitirmek adına Mahmudiye Caddesi'ni Gökdere Caddesi'ne bağlayacak bir katılım şeridi açacak. Caddenin genişletilmesi ile birlikte Ankara Caddesi üzerinden gelen araçlar kavşaktaki trafik lambalarında bekleme yapmadan Gökdere Caddesi'ne doğrudan geçiş yapabilecek. Caddeye yapılacak olan ek şerit için bölgedeki iki işyeri kamulaştırılarak yıkıldı. Yapılacak olan ek şerit üzerinde yer alan diğer işyerinin ise tahliye işlemleri devam ediyor. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcut işyerleri de yıkılarak Mahmudiye Caddesi'nden Gökdere Caddesi'ne bir katılım şeridi açılacak.

Mahmudiye Caddesi üzerinde yapılan çalışmaların detaylarını paylaşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ankara Caddesi bilindiği üzere Bursa'da en fazla araç yoğunluğunun yaşandığı caddelerden bir tanesi. Ankara Caddesi üzerinden gelen ve Gökdere Caddesi'ne doğru gitmek isteyen araçlar Mahmudiye Caddesi'nden geçiyor ve cadde üzerinde bulunan kavşaktaki trafik lambalarında bekliyordu. Bu da trafik sıkışıklığına neden oluyordu. Cadde üzerinde açacağımız ek şerit ile araçlar lambalarda beklemeden Gökdere Caddesi'ne doğrudan geçiş yapacak. Böylece sıkışıklık yaşamadan trafik akmaya devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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