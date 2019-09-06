Osmangazi'den spora dev yatırım

06.09.2019 17:24

Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek 4 mevsim uygun hale getirilen Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu törenle hizmete açıldı.



"Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller" anlayışıyla birçok yeni spor tesisi kazandıran Osmangazi Belediyesi, ilçedeki spor tesisi sayısını hızla artırıyor. Sadece ilçeye değil tüm şehre hizmet verecek olan Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bursa'nın en önemli spor yatırımlarından biri oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Spor yatırımları konusunda öncü belediye olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Daha önce balon sistemiyle çalışan Yeni Karaman Yüzme Havuzu'nu daha modern bir halde çelik kontsrüksiyon ile kapalı hale getirdik. 4 mevsim rahatlıkla, sağlıklı bir şekilde kullanabileceğimiz, havuzumun açılışını yapıyoruz" dedi.



4 mevsim kullanılacak



Osmangazi Belediyesi olarak her alanda yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Dündar, "Temel atmalarımız, açılışlar ve yeni projelerle Osmangazi ve Bursa'mıza değer katmaya devam ediyoruz. Şehrimize yeni kültür merkezleri ve spor tesisleri kazandırıyoruz. 2009 yılından bugüne kadar 42 farklı spor tesisini hizmete açtık. Spor kulübümüzdeki sporcularımızla birlikte dünya, olimpiyat şampiyonları, Avrupa, Türkiye şampiyonları yetiştirdik. Amatör sporlara da destek veriyoruz. İlçemizdeki 56 amatör kulübün yanındayız. Bu kulüplerimize malzeme desteği veriyoruz. Tesislerle birlikte gençlerimize spor yapabilecekleri mekanlar sunuyoruz. Tabi bu tesislerde gençlerimiz, enerjilerini atıyor. Gençlerimiz, burada fırsat bularak kendini yetiştirip, geliştiriyor. Gerek Bursa gerek Türkiye'de yapılan yarışmalarda derece elde ediyorlar. Dolayısıyla bizler yaptığımız tesislerde yeni sporcuların yetişmesinin önünü açıyoruz" diye konuştu.



Osmangazi Belediyesi'nin 5 tane yüzme havuzu olduğunu ifade eden Dündar, "Bu havuzlar ilk açıldığında balon sistemiyle çalışıyordu. Demirtaş'taki balon sistemiyle çalışan havuzu daha modern hale getirmiştik. Aynı şekilde Yeni Karaman Havuzu'nu da çelik çatı ile havuzu kapalı hale dönüştürdük. Bin 250 metrekare alan üzerine inşa edilen bu havuzumuzu 4 mevsim kullanışlı hale getirdik. Yeni havuzumuz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"Yüzme çok keyifli bir spordur"



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da spor tesisleri konusunda Bursa'da önemli hizmetlerin yapıldığını belirterek, "Önemli sportif başarılara imza atabilmek için, bu konuda altyapınızı geliştirmeniz lazım. Yüzme havuzlarınız, spor salonları ve futbol sahalarınız olacak. Atletizm ile ilgili tüm alanları ortaya çıkarmanız lazım. Gençlerimizin, anne ve babalarımızın ciddi bir katkısının desteğinin olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Şunu söylemem gerekir ki, yüzme çok keyifli bir spordur. Her yaştan insanın kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle herkesin ilgilenmesi gerekiyor. Vücudu sağlıklı tutan spor dallarından bir tanesidir. Bu yönüyle Osmangazi Belediyemiz'in bu yatırımın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu tesisin kazandırılmasında emeği geçen Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, tesisi gezerek yüzen sporcuları bir süre izledi. - BURSA

Kaynak: İHA