Osmangazi'den Sosyal Belediyeciliğe En Güzel Örnek

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan tesisin içerisinde huzur evi, alzheimer hastaları için günlük bakım evi ve engelli çocuklar için bakım merkezi yer alacak.

Osmangazi Belediyesi'nin 16 vizyon projesi arasında yer alan Kaliteli Yaşam Merkezi inşaatı hızla yükseliyor. Bodrum katının kaba inşaatının tamamlandığı merkezin perde betonlarının dökümü yapılırken, tabliye betonlarının dökümü için çalışmalar başladı. Demirtaş Mahallesi'nde 14 bin 162 metrekare alan üzerinde inşa edilen tesis, bodrum, zemin ve 3 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşuyor. Tesisin bodrum katında sığınaklar, teknik hacimler, mutfak, çamaşırhane, personel giyinme odaları ve misafir otoparkı yer alacak. Merkezin zemin katında çocuk rehabilitasyon merkezi ve yaşlı rehabilitasyon merkezi bulunacak. Bu bölümlerde çocuk ve yaşlılara yönelik günlük bakım hizmeti verilecek.

Kaliteli Yaşam Merkezi'nin zemin katındaki alanlarda atölyeler, spor salonu, terapi odaları, yemekhane gibi çocuklara yönelik sosyal alanlar yer alacak. Yaşlı rehabilitasyon merkezinden ulaşılan zemin kat alanlarında yaşlılara uygun çalışmaların yapılabileceği atölye alanları, spor ve terapi odaları ile yemekhane yer alacak. Merkezin birinci katı yönetim birimleri, doktor ve hemşire odaları, çocuk bölümünde ve yaşlı bölümünde günlük bakım amacıyla hazırlanmış birimlerden oluşacak. Bu alandan yararlanan konuklar, geçici olarak merkeze gelecek ve akşam evine dönmek üzere ağırlanacak. Kaliteli Yaşam Merkezi'nin diğer iki katı ise huzurevi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek. Bu iki alanda sürekli kalacak konuklar için 112 oda bulunacak. Yapıyı oluşturan tüm bu birimler, modern bir bakım merkezi için yeterli olanakları sağlayacak.

HUZURUN VE KALİTELİ YAŞAMIN MERKEZİ OLACAK

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat alanını gezerek yetkililerden çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler aldı. Başkan Dündar, "Yaklaşık 1 buçuk ay önce temelini attığımız Kaliteli Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şuan da perde betonların dökümü tamamlanırken, tabliye betonlarının dökümü için çalışmalar başladı. İnşallah kısa süre içerisinde Kaliteli Yaşam Merkezi'nin inşaatını tamamlayarak, sosyal belediyecilik adına güzel bir hizmeti kentimize kazandırmış olacağız. Kaliteli Yaşam Merkezi, alzheimer hastalarının bakımının yapılacağı, yaşlı vatandaşlarımızın en güzel şekilde ağırlanacağı ve engelli çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı bir tesis olacak. Bursamız ve vatandaşlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.