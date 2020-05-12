Osmangazi'den salgına karşı topyekun mücadele
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Osmangazi'den salgına karşı topyekun mücadele

Tüm imkanlarını seferber ederek korona virüse karşı mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 1 haftada 120 meydan, 190 cadde ve sokak ile 612 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Osmangazi'den salgına karşı topyekun mücadele
12.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:45

Tüm imkanlarını seferber ederek korona virüse karşı mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 1 haftada 120 meydan, 190 cadde ve sokak ile 612 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ayrıca 21 bin çöp konteyneri de ilaçlandı.

Korona virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına virüsün ilk görüldüğü günden bu yana çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmıyor. Haftanın her günü salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulayan belediye ekipleri, 1 haftada toplam 120 meydan, 190 cadde ve sokak ile 612 iç mekan ve resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. 21 bin çöp konteyneri ile birlikte 1 haftalık sürede toplam 22 bin 622 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında okul, eczane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, kütüphaneler, semt merkezleri ile spor tesislerinde de dezenfekte çalışmalarına devam etti. Ekipler, ayrıca birçok noktaya el dezenfektanı yerleştirerek vatandaşın kullanımına sundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ekiplerimiz, 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Ortak kullanım alanları, pazarlar, meydanlar, sağlık merkezleri, ibadethaneler, çöp konteynerleri, cadde ve sokakları aralıksız dezenfekte ederek salgının yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız tedbiri biran olsun elden bırakmasınlar. Kendilerini ve çevrelerini salgına karşı korusunlar. İnşallah, bu salgından yakın zamanda kurtulacağız. Güzel günler çok yakında" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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