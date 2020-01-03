Osmangazi'den Personele İhale Mevzuatı Eğitimi

03.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:53

Vatandaşa daha etkin ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak adına personele yönelik eğitimlerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak kamu ihale mevzuatı ve uygulaması eğitimi düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminer, personelin yoğun katılımıyla gerçekleşti. 3 gün boyunca devam eden eğitimde konuşmacı olarak yer alan Muhsin Açık ile Yaşar Gök, ihale süreci, hizmet alımları sözleşme uygulamaları ve yapım işleri genel şartnamesi konularında personeli bilgilendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aktardıkları bilgilerden dolayı konuşmacılara teşekkür ederek, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler