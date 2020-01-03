Osmangazi'den Personele İhale Mevzuatı Eğitimi
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Osmangazi'den Personele İhale Mevzuatı Eğitimi

Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde belediye personeline kamu ihale mevzuatı ve uygulaması eğitimi verdi.

03.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:53
Osmangazi'den Personele İhale Mevzuatı Eğitimi

Vatandaşa daha etkin ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak adına personele yönelik eğitimlerini aralıksız sürdüren , son olarak kamu ihale mevzuatı ve uygulaması eğitimi düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminer, personelin yoğun katılımıyla gerçekleşti. 3 gün boyunca devam eden eğitimde konuşmacı olarak yer alan Muhsin Açık ile Yaşar Gök, ihale süreci, hizmet alımları sözleşme uygulamaları ve yapım işleri genel şartnamesi konularında personeli bilgilendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aktardıkları bilgilerden dolayı konuşmacılara teşekkür ederek, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler
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