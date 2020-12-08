Osmangazi'den online yapılandırma kolaylığı
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Osmangazi'den online yapılandırma kolaylığı

08.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:19
Osmangazi'den online yapılandırma kolaylığı

Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecinde toplum sağlığını korumak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla E-Belediye sistemini geliştirdi.

Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecinde toplum sağlığını korumak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla E-Belediye sistemini geliştirdi. Yürürlüğe giren 7256 sayılı yasa kapsamında vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, belediye binasına gitmeden online olarak yapılandırma başvurusunda bulunup, ödemelerini internet üzerinden yapabiliyor.

Osmangazi Belediyesi, 7256 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamında, vatandaşların emlak, çevre ve temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergisi, 213 sayılı Kanun kapsamındaki alacakları ile 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarını yeniden yapılandırmaya başladı. Osmangazi Belediyesi'ne vergi borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.osmangazi.bel.tr adresinden online olarak ya da Osmangazi Belediyesi'nin merkez hizmet binasına gelerek başvuru yapması gerekiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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