Osmangazi’den kırsal kalkınmaya destek
Bursa'nın 16 ova köyünde yetiştirilen ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak adına Osmangazi Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Üretici Pazarı, Bursalılara taze sebze ve meyveleri ucuza yeme fırsatı sunuyor.
Bursa'nın 16 ova köyünde yetiştirilen ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak adına Osmangazi Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Üretici Pazarı, Bursalılara taze sebze ve meyveleri ucuza yeme fırsatı sunuyor.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu