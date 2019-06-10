Osmangazi’den kırsal kalkınmaya destek

Bursa'nın 16 ova köyünde yetiştirilen ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak adına Osmangazi Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Üretici Pazarı, Bursalılara taze sebze ve meyveleri ucuza yeme fırsatı sunuyor.

Osmangazi’den kırsal kalkınmaya destek

Bursa'nın 16 ova köyünde yetiştirilen ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak adına Osmangazi Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Üretici Pazarı, Bursalılara taze sebze ve meyveleri ucuza yeme fırsatı sunuyor.

Kaynak: Dunya.com

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