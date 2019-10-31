Osmangazi'den İkisi Bir Arada Hizmet

31.10.2019 10:57

Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kapalı pazar alanı, bölgeyi modernleştirmek ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için tasarlandı.

Osmangazi Belediyesi, yürüttüğü planlı yapılaşma ile Bursa'nın yeni çekim merkezi haline getirdiği Yunuseli Mahallesi'nde örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yeni imar yolları, yeşil alanlar, planlı konut projeleri ile hızla gelişen bölgede örnek şehirleşmenin yolunu açan Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'nda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında kapalı Pazar alanı ve otopark inşaatından birinci kısım kolonların betonarme imalatları ile tabliyenin demir imalatları tamamlanarak, beton döküm işlemi için hazır hale getirildi. Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'nın üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 130 pazar tezgahı kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek. Kaba inşaatı devam eden kapalı pazar alanı ve otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,şehrin ahengini bozan pazar alanlarını yeniden düzenleyerek, alışveriş anlayışına konfor ve kalite getirdiklerini söyledi. Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçenin dört bir yerine kapalı pazar yerleri inşa ettiklerini belirten Başkan Dündar, "Yunuseli, planlı yapılaşması ile Osmangazi'nin yeni gelişim bölgesi. Hızla gelişen bu bölgemize, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Üstü otopark olacak bu tesisimizin alt katı ise pazar alanı olarak hizmet verecek. 3 dönüm alan üzerine inşa edilen bu tesis, mimarisiyle pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler