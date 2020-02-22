Osmangazi'den İdlib'e yardım TIR'ı

22.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:07

Osmangazi Belediyesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, içerisinde çeşitli gıda ve kışlık giyecek malzemelerinin yer aldığı yardım TIR'ları gönderdi.



Osmangazi Belediyesi, iç savaş sebebiyle yıllardır büyük sıkıntılar yaşayan Suriyeli mazlumların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için yardımlarını sürdürüyor. Esed rejiminin bombardımanı altında kalan İdlibliler için Hayrat İnsani Yardım Derneği ile birlikte yardım kampanyası düzenleyen Osmangazi Belediyesi, bölgeye 4 yardım TIR'ı gönderdi. İçerisinde un ve kışlık giyecek malzemelerinin yanı sıra yatak, battaniye, yorgan ile bebekler için malzemelerin yer aldığı yardım TIR'ları dualar eşliğinde uğurlandı.



Düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihin her döneminde bu coğrafyada sıkıntılar yaşanmış ve milletimiz de her zaman emperyalist zihniyetin tehdidi altında kalmıştır. 100 yıl önce ülkemiz savaşlarla yok edilmek istendiyse de bu millet ayağa kalkarak buna izin vermedi. Ancak emperyalist zihniyet, hiçbir zaman bu amacından vazgeçmedi ve şimdi de Suriye üzerinden Orta Doğu'nun zenginliklerine göz dikmiş durumdalar. Tabi asıl amaçlarından biri de Suriye üzerinden Türkiye'nin kesmek. 40 yıldır bu ülkenin başına bela olan PKK terör örgütü, Türkiye'nin kendine gelip, güçlenmesiyle birlikte sınırların ötesine kaçtı. Güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın da ötesine geçerek bu teröristleri temizledi. Bu terör örgütünün arkasında birçok devletin olduğunu biliyoruz. Türkiye oraya müdahalede bulunduğunda sizin ne işiniz var burada diyorlar. Ancak dünyanın öbür ucundan oraya gelen Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye ve Rusya'ya kimse bir şey demiyor. Bizim orada olma sebebimiz ülkemizin güvenliği" dedi.



Suriye'den ülkemize yapılan göçü önlemek için oradaki barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Dündar, "Birçok insan, niçin ülkemizde bu kadar çok Suriyeli var, diyor. Şu anda da İdlib'deki bombardımandan kaçarak sınırlarımıza gelmiş binlerce Suriyeli var. Ülkemize girmek istiyorlar. Bu göçü önlemek istiyorsak, onların güvenliğini temin etmek lazım. Barınmalarını sağlamak lazım. Bu yardımlar ile bunu sağlamayı ve göçü önlemeyi de hedefliyoruz. Ordumuz ile o bölgedeki barışı inşallah sağlayacağız. Ülkemiz belli bir güce geldi. Bunu da başaracaktır. Ben bu yardım kampanyasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yardımlar, kış gününde çok zor şartlar altında hayatını süren İdlibliler için önemli bir destek olacaktır" diye konuştu.



Hayrat İnsani Yardım Derneği Bursa İl Temsilcisi Hamza Gökhan Tüccar da, "Binlerce Suriyeli, savaştan ve zulümden kaçarak İdlib'e sığınmış durumda. Orada hayatlarını sürdürebilmek için ekmek dahi bulmakta zorlanıyorlar. Kış şartlarında dışarıda kalan halk bir yaşam mücadelesi veriyor. Bugün buradan oradaki un ihtiyacını karşılamak için 3 TIR un ve kışlık giyecek malzemelerinin yanı sıra yatak, battaniye, yorgan ile bebekler için malzemelerin yer aldığı bir TIR'ı bölgeye gönderiyoruz. Osmangazi Belediyemize ve değerli Başkanımız Mustafa Dündar'a bu kampanyaya verdikleri destekler için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA