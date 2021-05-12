Osmangazi'den haşerelere karşı ilaçlama
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Osmangazi'den haşerelere karşı ilaçlama

Osmangazi'den haşerelere karşı ilaçlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında haşerelere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmaları yaptı.

Osmangazi Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında haşerelere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmaları yaptı.

Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kent zararlılarına karşı ilaçlama yaptı. Vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı yürütülen mücadelede rögar kapakları açarak içlerine fare ilaçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçladı. Daha sağlıklı bir Osmangazi için ilçenin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden ekipler, uygulamalarında doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullandı.

Haşere ve kemirgenlere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde uygulanmaya devam edecek. - BURSA

Osmangazi'den haşerelere karşı ilaçlama
Osmangazi'den haşerelere karşı ilaçlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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