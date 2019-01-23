Osmangazi’den geri dönüşüme tam destek
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, düzenli ve sistemli çalışmalar yürüterek her yıl on binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, düzenli ve sistemli çalışmalar yürüterek her yıl on binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.
Kaynak: Dunya.com