Osmangazi'den emniyet teşkilatına büyük destek
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Osmangazi'den emniyet teşkilatına büyük destek

Osmangazi Belediyesi, Küçükbalıklı Mahallesinde inşa ettiği modern polis merkezi ile bir değil iki mahalleye birden hizmet sağlamış olacak.

Osmangazi'den emniyet teşkilatına büyük destek
11.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:15

Osmangazi Belediyesi, Küçükbalıklı Mahallesinde inşa ettiği modern polis merkezi ile bir değil iki mahalleye birden hizmet sağlamış olacak. Binası depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Gülbahçe Polis Karakolu, Küçükbalıklı'ya taşınacak, eski karakolun yerine ise park inşa edilecek.

Osmangazi Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni getirilen standartlar doğrultusunda Türkiye'de ilk kez inşa edilen polis merkezi olma özelliğini taşıyan Küçükbalıklı Polis Merkezi'ni ilçeye kazandırmak için gün sayıyor. Vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görev başında olan emniyet mensuplarının, daha modern binalarda görev yapmaları adına geçtiğimiz yıl yapımına başlanan karakolun inşaatı tamamlandı. Depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Gülbahçe Polis Merkezi'nin yerine inşa edilen Küçükbalıklı Polis Merkezi, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının bitmesinin ardından önümüzdeki günlerde açılışı yapılarak emniyet teşkilatına teslim edilecek. Osmangazi Belediyesi, yıkımına başlanan Gülbahçe Polis Merkezi'nin yerine ise mahalleye nefes aldıracak bir park inşa edecek. Toplam 2 bin 132 metrekare alan üzerine inşa edilen Küçükbalıklı Polis Merkezi, iki kattan oluşuyor. 22 araçlık otoparkı, modern mimarisi ve emniyet birimlerinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonlarla sahip olan merkez için yaklaşık 3 milyon 740 bin TL kaynak kullanıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Küçükbalıklı Polis Merkezi inşaatını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Osmangazi Belediyesi olarak, vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda her alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de yeni inşa edilecek polis karakolları ve merkezleri için getirilen standartları ilk kez burada uyguladık. Daha önce Gülbahçe Mahallesi'nde hizmet veren ve depreme dayanıksız olduğu için yıkılan polis karakolu, buraya taşınacak. Gülbahçe Polis Karakolu'nun yerine ise mahalleye nefes aldıracak bir park inşa edeceğiz. 2 kattan oluşan Küçükbalıklı Polis Merkezi, emniyet birimlerinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonlarla sahip şekilde inşa edildi. Burası nüfus yoğunluğunun oldukça fazla olduğu bir bölge. Bu bölgede böyle bir polis merkezinin olması vatandaşlarımıza güven verecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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