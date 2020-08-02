Osmangazi'den çölyak hastalarına destek
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Osmangazi'den çölyak hastalarına destek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Merinos Parkı'nda faaliyet gösteren Glutensiz Yerim Kafe'de Çölyakla Yaşam Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Osmangazi'den çölyak hastalarına destek
02.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:42

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Merinos Parkı'nda faaliyet gösteren Glutensiz Yerim Kafe'de Çölyakla Yaşam Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Dernek Başkanı Yusuf Altay, desteklerinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için derneğe her ay 350 kilogram un desteğinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çölyakla Yaşam Derneği üyeleriyle buluştu. Glutensiz Yerim Kafe'yi ziyaret eden Başkan Dündar, "Çölyak hastalarımızın sağlıklarına zarar vermeyecek özel üretim ürünleri tüketmesi gerekiyor. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği, hastaların hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar yürütüyor. Gıdaların üretilmesini sağlayarak hastalara ulaştırıyor. Belediye olarak, bu noktada un desteği sağlayarak bir nebze de olsa yükünüzü hafiflettiğimizi düşünüyorum. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. İşletmeniz gerek fırınıyla gerekse ürünleriyle gayet başarılı. Emeklerinizden dolayı hepinizi kutluyorum. Allah, sağlıklı günler versin" dedi.

Başkan Dündar, daha sonra glutensiz ürünlerin yer aldığı reyonlar ile fırını inceledi. Genç çölyak hastalarıyla sohbet eden Dündar, yeni üyelere de indirim kartı verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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