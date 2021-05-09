Osmangazi'den çocuklara bayram hediyesi
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Osmangazi'den çocuklara bayram hediyesi

Osmangazi'den çocuklara bayram hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, ramazan bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dağıttı.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, ramazan bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dağıttı.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürdü. Belediyem Benimle ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları yasak olan çocukların evlerine kadar giderek bayramlık hediyelerini teslim etti. 150 aileyi ziyaret ederek 385 çocuğa kıyafet yardımı yapan ekipler, hem çocuklara hem de ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Bayramlık kıyafetlerin yanı sıra çeşitli hediyeler de verilen çocuklar, kendilerini unutmayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Ramazan ayının gelmesiyle sosyal yardım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Her gün 5 noktada 2 bin 500 kişiye iftarlık sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımlarımızı sürdürdük. Bayrama sayılı günler kaldı. Bayram dayanışmadır, yardımlaşmadır. Bir çocuğu mutlu etmek, ihtiyaç sahibi bir ailenin ihtiyacını karşılamak bizim için en güzel bayramdır. Bu anlayışla çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Toplam 385 çocuğumuza kıyafet yardımında bulunduk. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar" dedi. - BURSA

Osmangazi'den çocuklara bayram hediyesi
Osmangazi'den çocuklara bayram hediyesi
Osmangazi'den çocuklara bayram hediyesi
Osmangazi'den çocuklara bayram hediyesi
Osmangazi'den çocuklara bayram hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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