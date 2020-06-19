Osmangazi'den atletizme dev yatırım Osmangazi Belediyesi, Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Osmangazi Atletizm Salonu'nu, bünyesinde uluslararası standartlarda tartan pist yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim etti.

Osmangazi Belediyesi, Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Osmangazi Atletizm Salonu'nu, bünyesinde uluslararası standartlarda tartan pist yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim etti. Uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapacak olan dev salon, Bursa'nın adının tüm dünyada atletizm şehri olarak anılmasını sağlayacak.

Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan Osmangazi Atletizm Salonu, Osmangazi Belediyesi tarafından uluslararası kriterlere uygun şekilde inşa edildi. Dev tesis, 72 metre çatı açıklığına sahip. Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimariye sahip olan salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlayacak. Tesiste, 6 koşu ve 4 ısınma kulvarı yer alacak. Pist uzunluğu ise 120 metre olacak. 1000 kişi seyirci kapasitesine sahip salon, Türk sporuna birbirinden başarılı atletlerin kazandırılmasına aracılık edecek.

Osmangazi Atletizm Salonu inşaatını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalayarak dev salonu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak arasında imzalanan protokol kapsamında, bakanlık tarafından salon içerisine uluslararası standartlarda tartan pist inşa edilecek. Temmuz ayında pist yapımı için ihale yapılacak. Yapılacak olan pistin maliyeti Osmangazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yarı yarıya karşılanacak. Pist yapımının yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Protokol imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın adının atletizm kenti olarak tüm dünyada anılmasını sağlayacak bir tesisi kente kazandırdıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirdikleri Osmangazi Atletizm Salonu'nun inşaatını tamamladıklarını belirten Başkan Dündar, "Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan bu tesisi ilçemize ve kentimize kazandırdığımız için mutluyuz. Sadece Bursa'ya değil tüm Türkiye'ye hitap eden bir tesis ortaya çıktı. Uluslararası alanlarda başarılı olan sporcuların yetiştirilmesi, bu tesisler sayesinde oluyor. Bizler inşasını tamamladığımız bu tesisimizi, içerisine uluslararası standartlarda tartan pist yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim ediyoruz. Bursa'ya kazandırdığımız güzel ve önemli bir eser oldu. İnşallah atletizm dalında hem iyi sporcuların yetişmesine hem de uluslararası organizasyonların kentimizde düzenlenmesine olanak sağlayacak. Bu tesisin, başta sporcularımız için daha sonra ise kentimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak da, atletizm camiası adına çok önemli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin en büyük atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonu'nun bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza devri için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ile protokol imzaladık. Bundan sonraki süreçte salonun içerisine bakanlığımız tarafından uluslararası standartlarda bir tartan pist yapılacak. Bursa ve Türkiye önemli bir tesis kazandı. İnşallah en kısa sürede sporcularımız burada çalışmalarına başlayacak ve uluslararası birçok organizasyonda başarılar elde edecekler. Ülkemiz ve sporcularımız için hayırlı olsun" diye konuştu.

Protokol imza törenini ardından Başkan Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlü Başparmak'a Osmangazi Atletizm Salonu maketini göstererek, salon hakkında bilgiler verdi. - BURSA

Kaynak: İHA