Osmangazi'den 216 bin noktaya sosyal yardım
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Osmangazi'den 216 bin noktaya sosyal yardım

Osmangazi'den 216 bin noktaya sosyal yardım
05.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:08

Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sosyal yardımlar başta olmak üzere tüm alanlardaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sosyal yardımlar başta olmak üzere tüm alanlardaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi'de virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren başlayan çalışmalar, başarılı bir şekilde devam ediyor. 13 Mart tarihinden itibaren 24 saat mesai uygulamasına geçen belediye ekipleri, bir yandan ilçenin dört bir tarafında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaparken, diğer yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Osmangazi Belediyesi, 13 Mart - 4 Mayıs tarihleri arasında korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 55 bin 229 talep kaydı oluştururken, bu talepler doğrultusunda 216 bin 831 noktaya sosyal yardım, erzak, çorba ve ekmek dağıtımı ile 65 yaş üstü vatandaşlara erzak dağıtımı ve alışveriş yardımında bulundu.

İlçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına da büyük önem veren ekipler, 88 bin 50 noktada meydan, konteyner, cadde ve sokak ilaçlaması yaptı. Bunun yanında parklarda 8 bin 25 ilaçlama yapan belediye ekipleri, 2 bin 621 resmi kurum, iç mekan ve ibadethane dezenfeksiyonu yaparken, 2 bin 409 işyeri ve pazar alanı denetledi. Osmangazi'deki can dostları da unutmayan Osmangazi Belediyesi, 3 bin 624 sokak hayvanı tedavisi, besleme çalışması ve haşere ilaçlaması yaptı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alınan tedbirlerle zorlu süreci başarılı olarak yönettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına 11 Mart'tan itibaren yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden Osmangazi'nin her noktasını temizliyor, dezenfekte ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için her alanda mücadele ediyoruz. Evlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, erzak yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Bu süreçte hemşehrilerimizin mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımız bir süre daha evlerinde kalmaya devam etsin, biz onların her zaman yanındayız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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