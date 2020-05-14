Osmangazi'de zabıtadan virüse karşı sıkı denetim Yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geride kalan son 9 günde işyerleri ve pazar yerleri olmak üzere toplam bin 17 noktada denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geride kalan son 9 günde işyerleri ve pazar yerleri olmak üzere toplam bin 17 noktada denetim gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, son 9 günde başta marketler ve genelgeye göre kapalı olması gereken işyerleri ile pazar alanları olmak üzere toplam bin 17 noktada denetim yaptı. Denetimler kapsamında marketlerin bir defada içeriye aldığı müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının fazlalaşmaması için giriş çıkışların kontrolüne, sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı gibi konulara dikkat edildi. Bunun yanı sıra vatandaşları mağdur etmemek adına hijyen ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri de yapıldı.

Zabıta ekipleri, mahallelerde kurulan pazar yerlerinde ise maske ve sosyal mesafe denetimine oldukça önem verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan pazar satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafenin olmasına yönelik genelgeye uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, yasağa uymadığı tespit edilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı pazarcı esnafı da evlerine gönderdi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Korona virüs salgını ülkemizde görüldüğü günden bu yana çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparken, kurallara uyan tüm esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız tedbiri bir an olsun elden bırakmasınlar. İnşallah, bu kötü günleri tavsiyeleri dikkate alarak geride bırakacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA