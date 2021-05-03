Osmangazi'de yollar asfaltla yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, pandemi nedeniyle alınan tam kapanma kararını fırsata çevirerek trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarına hız verdi.

Osmangazi Belediyesi, pandemi nedeniyle alınan tam kapanma kararını fırsata çevirerek trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarına hız verdi. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çevreyolu Caddesi, freze çalışmalarının ardından sıcak asfaltla kaplanarak yenileniyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıldan beri zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında ilçedeki 136 mahallenin tamamında bozulan yolların yenilenmesi için adeta seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz Cuma günü başlayan 17 günlük tam kapanma kararını da fırsata çeviriyor. İlçenin planlı gelişim bölgelerinden biri olan Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki Çevreyolu Caddesi, Osmangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından önce freze makinası ile kazınıp, ardından sıcak asfalt kaplanarak yenileniyor.

Tam kapanma kararının ardından uygulamaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte bozuk olan yollarda yenileme çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bazen, krizler fırsatları da beraberinde getirir. Bu fırsatları değerlendirmek son derece önemlidir. Bizler de, normal zamanda çok ciddi ulaşım sıkıntısı yaşanacak caddeleri, tam kapanmanın olduğu günlerde çalışarak yeniliyoruz" dedi.

Osmangazi'de yaya ve araç ulaşımı için çok ciddi bütçe ayırdıklarını, yeni açılan imar yolları dışında, mevcut yolların bakım ve yenilenmesi için, geçtiğimiz yıl yollara 60 bin ton civarında sıcak asfalt serdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Tam kapanma kararı ile birlikte, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çevre Yolu Caddesi'nde çalışma başlattık. Bin 300 metre uzunluğundaki cadde, freze makinası ile mevcut asfalt sökülüyor, ardından sıcak asfalt ile kaplanıyor. Yapılan freze çalışması ile yaklaşık 2 bin 500 ton freze malzemesi elde edilirken, cadde 5 bin 200 ton sıcak asfalt ile kaplanacak. Kısıtlamaları fırsata çevirerek, cadde ve sokaklarımızın bozulan asfalt zeminlerini yenileyeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı