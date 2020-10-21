Osmangazi'de virüsle mücadele renklendi
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Osmangazi'de virüsle mücadele renklendi

21.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:01
Osmangazi'de virüsle mücadele renklendi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında küçük ressamlar, korona devrinde evde kaldıkları süreyi tuvallere taşıdı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında küçük ressamlar, korona devrinde evde kaldıkları süreyi tuvallere taşıdı.

Çocukların koronavirüsle mücadelesine renk katmak isteyen Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 'Koronavirüs ile Değişen Hayat' konulu resim yarışması düzenledi. Yarışma sayesinde öğrenciler, pandemi sürecinde farklı vakit geçirdi. İlk ve ortaokul düzeyinde çocukların katıldığı yarışmanın kazananları, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen törenle ödüllendirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Müze Direktörü Orhan Mollasalih, "Osmangazi Belediyesi olarak, çocuklarımızın koronavirüsle mücadelelerini bir nebze de olsa renklendirmek istedik. Onların pandemiyle alakalı düşünceleri önemli bir değerdir. Katılım gösterenleri tebrik ediyorum. Bizler, Panorama 1326 Bursa ailesi olarak dünyanın en büyük tam panoramik müzesini görmeye herkesi davet ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs süreci, özellikle çocuklarımızın yaşantısını fazlasıyla değiştirdi. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik farklı bir çalışma. Burada gördüğüm eserler beni çok mutlu etti. İnşallah, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak zorlu günlerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez ise yarışmaya Bursa dahil 10 farklı ilden katılımcı olduğunu ifade ederek, "Bu zorlu süreçte çocuklarımızın ve gençlerimizin neler hissettiğini anlamak, onların duygularını daha iyi kavrayabilmek adına yarışmamızı düzenledik. Dereceye giren yetenekli çocuklarımızın eserlerini, açtığımız sergi ile taçlandırdık. Emeğinize sağlık" dedi.

Yarışmada; 'Korona Günleri' eseriyle birinci olan Süleyman Koç'a tablet, 'Korkumuz Yok Kahramanlarımız Var' eseriyle ikinci olan Dilek Baysal'a bisiklet, 'Korona ile Yaşam' eseriyle üçüncü olan Burak Yeyin'e saat verildi. Derece elde eden 8 mansiyona ise kırtasiye seti ve bilgi yarışması oyunu hediye edildi.

Ödül töreninin ardından yarışmada dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi. Davetliler, küçüklerin resimlerini ilgiyle inceledi. - BURSA

Osmangazi'de virüsle mücadele renklendi
Osmangazi'de virüsle mücadele renklendi
Osmangazi'de virüsle mücadele renklendi
Osmangazi'de virüsle mücadele renklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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