Osmangazi'de video konferanslı korona virüs toplantısı
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Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Politika

Osmangazi'de video konferanslı korona virüs toplantısı

Bursa'da korona virüse karşı en etkili önlemlerin en hızlı şekilde alındığı Osmangazi'de, video konferans sistemiyle İlçe Yürütme toplantısı yapıldı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Osmangazi'de video konferanslı korona virüs toplantısı

Bursa'da korona virüse karşı en etkili önlemlerin en hızlı şekilde alındığı Osmangazi'de, video konferans sistemiyle İlçe Yürütme toplantısı yapıldı. İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in tabletten yönettiği toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Dündar video konferans yöntemiyle görüntülü bağlandı. Başkan Dündar belediyenin aldığı önlemler hakkında bilgi verirken, ilçe yöneticileri de önerilerini iletti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, video konferans yoluyla ilçe yürütme kurulu toplantısını sanal ortamda gerçekleştirerek virüse karşı örnek bir önlem aldılar.

12 kişilik yürütme kurulu, kadın ve gençlik kolları başkanı ile belediye başkanı telefon yada bilgisayar ve tabletleriyle görüntülü olarak toplantıya katıldı. Gündemin korona virüs salgını olduğu toplantıda İlçe Başkanı Ufuk Cömez Osmangazi'de başta yalnız yaşayan 65 yaş üstü hemşehrilerin tek tek tespit edilip ihtiyaçlarının karşılanmaya başlandığını; ayrıca parti üyesi risk gurubundaki tüm vatandaşları telefonla arayıp evde kalmaları yönünde uyardıklarını dile getirdi.

"Biz tedbirimizi erkenden aldık"

Video konferans ile İlçe Başkanı ve İlçe Yöneticilerini dinleyen Mustafa Dündar; virüsün Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta görüldüğünü belirterek, Biz bu virüsün Ülkemize gelme ihtimaline karşı 10 Mart'tan çok daha önce önlemlerimizi almaya başlamıştık. Şimdi de halkımızın yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte işlemleri başta olmak üzere her türlü tedbir ve önlemi alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz hijyen kurallarına ve alınan tedbirlere uyulması konusunda esnaflarımızı tek tek denetliyor. Diğer yandan temizlik işleri personelimiz ise adeta canla ve başla çalışarak kentin büyük bölümünde çok ciddi temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Sosyal Yardımlaşma ve evde bakım ekiplerimiz de kapı kapı dolaşarak yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerimizi tespit ederek gerekenleri yapıyor. Osmangazi olarak, Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı genelge ve uyarıları yerine getirerek bu beladan en kısa sürede kurtulacağına inanıyorum" dedi.

Su israfına dikkat çekti

Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ise kurak geçen kış mevsiminden sonra su kullanımının aşırı seviyeye ulaştığını, bazı vatandaşların neredeyse her gün arabalarını yıkadığını vurgulayarak, "Su konusu bu anlamda büyük hassasiyet gerektiriyor, bu nedenle israftan uzak durmamız şart. Korona virüse karşı mücadeleyi, yetkili organların verdiği bilgiler ve uyarılar doğrultusunda yapmamız gerekiyor" dedi - BURSA

Kaynak: İHA

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