Osmangazi'de Tevazu Kazandı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, tevazuyu hiç terk etmediklerini belirterek, "Yüzde 50'nin üzerindeki oy oranı ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Halkımızın bize olan güven ve teveccühünü boşa çıkarmayacağız" dedi.

Başkan Cömez yüzde 50'nin üzerinde oy oranıyla kazanılan seçimi yorumladı. Başkan Cömez, bu oy oranının halkın kendilerinden memnun olduğunun göstergesi olduğunu belirterek, "Biz tevazuyu hiç terk etmedik. Daima vatandaşımızın yanında olduk, onlarla kol kola yürüdük. Desteği terör örgütü yandaşlarından değil, halkımızdan bekledik. ve bize desteğini esirgemeyen halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. İstedikleri zaman belediye başkanımıza ve bana ulaşabilecekler" dedi.

Mahalli idareler genel seçiminde bir kez daha kazanan tarafın AK Parti ve MHP destekli Cumhur İttifakı olduğunu ifade eden Cömez, yönetim, kadın kolları, gençlik kolları mahalle başkanları ve tüm teşkilatın kazanılan zaferde büyük payı olduğu kaydetti. Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın kendilerini motive ettiğini ve canla başla çalıştığını belirten Cömez, "Allah'a şükür Osmangazi ve Bursa'mızda çok güzel sonuçlar aldığımız huzur içinde bir seçim geçirdik. Bu başarının mimarı teşkilatlarımızdır. Gecesini gündüzüne katıp çalışan tüm arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyor onlara minnettar olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Seçim süresince Cumhur İttifakı çatısı altında bizlere destek veren Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Mahalle başkanlarımız arı gibi çalıştı"

Kazanılan seçimde başta Mustafa Dündar olmak üzere teşkilat mensuplarının çok büyük payı olduğunu belirten Ufuk Cömez şunları söyledi: "Mahalle başkanlarımız arı gibi çalıştı. Gençlik ve kadın kollarımız yorulmak nedir bilmedi. Belediye başkanımız bize güç verdi. ve Allah'ın yardımıyla biz bu seçimden de alnımızın akıyla çıktık. Seçim bitti, "dinlenelim" demeden bize yeniden görev veren vatandaşımıza "daha iyi nasıl hizmet ederiz" diye çalışmalara başladık. Başkanımızın dediği gibi ustalık dönemimizde Allah'ın izniyle Osmangazi'ye çağ atlatacağız. Milletimize ne kadar hizmet etsek daha fazlasını hak eden hemşehrilerimizin rahatı için çalışmaya devam edeceğiz."diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA