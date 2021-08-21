Osmangazi'de tenisin genç yetenekleri seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmangazi'de tenisin genç yetenekleri seçildi

Osmangazi'de tenisin genç yetenekleri seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tenis branşına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla altyapı seçmeleri düzenleyen Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kortta fırtına estirecek yıldızlarını belirledi.

Tenis branşına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla altyapı seçmeleri düzenleyen Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kortta fırtına estirecek yıldızlarını belirledi.

Spor alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiren Osmangazi Belediyesi, tenis branşında genç yeteneklerini seçti. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen altyapı seçmeleri, 2015 ve 2016 doğumlu çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Baş antrenörü Nazif Cesur eşliğinde yapılan mülakatta sporcular; yıldız, 15 metre koşu ve top atma testlerinden geçti. Son dönemde elde ettikleri derecelerle teniste büyük bir ivme yakaladıklarını söyleyen Cesur, "Bizler, altyapının gücüne inanıyoruz. Sporcularımızı küçük yaştan itibaren eğitimlere alıyoruz. Seçmeleri geçen çocuklarımız, burada tenisin tüm inceliklerini öğrenecekler. İnşallah, el birliğiyle başarıdan başarıya koşacağız" dedi. Teniste her geçen yıl iddialarını artırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise tenis takımı bünyesine yeni katılan 20 sporcuyu tebrik etti. - BURSA

Osmangazi'de tenisin genç yetenekleri seçildi
Osmangazi'de tenisin genç yetenekleri seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Osmangazi'de tenisin genç yetenekleri seçildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 14:04:57. #1.14#

title