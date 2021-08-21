Osmangazi'de tenisin genç yetenekleri seçildi

Tenis branşına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla altyapı seçmeleri düzenleyen Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kortta fırtına estirecek yıldızlarını belirledi.

Tenis branşına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla altyapı seçmeleri düzenleyen Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kortta fırtına estirecek yıldızlarını belirledi.

Spor alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiren Osmangazi Belediyesi, tenis branşında genç yeteneklerini seçti. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen altyapı seçmeleri, 2015 ve 2016 doğumlu çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Baş antrenörü Nazif Cesur eşliğinde yapılan mülakatta sporcular; yıldız, 15 metre koşu ve top atma testlerinden geçti. Son dönemde elde ettikleri derecelerle teniste büyük bir ivme yakaladıklarını söyleyen Cesur, "Bizler, altyapının gücüne inanıyoruz. Sporcularımızı küçük yaştan itibaren eğitimlere alıyoruz. Seçmeleri geçen çocuklarımız, burada tenisin tüm inceliklerini öğrenecekler. İnşallah, el birliğiyle başarıdan başarıya koşacağız" dedi. Teniste her geçen yıl iddialarını artırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise tenis takımı bünyesine yeni katılan 20 sporcuyu tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı