Osmangazi'de taksi duraklarını yenileniyor Osmangazi'de taksi duraklarını yenileniyor Osmangazi genelindeki taksi duraklarını yenileyerek daha kullanışlı hale getiren Osmangazi Belediyesi, Doburca Taksi Durağı'nı modern bir görünüme kavuşturdu.

Osmangazi'de taksi duraklarını yenileniyor

BURSA - Osmangazi genelindeki taksi duraklarını yenileyerek daha kullanışlı hale getiren Osmangazi Belediyesi, Doburca Taksi Durağı'nı modern bir görünüme kavuşturdu.

Taksici esnafının daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak Doburca Taksi Durağı'nı yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doburca ile İlk Adım Caddesi'nin kesiştiği noktada 18 metrekarelik prefabrik bina inşa etti. İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve lavaboların da yer aldığı durak, hem taksici esnafların hem de mahalle sakinlerinin beğenisini topladı.

Yeni duraklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan taksici esnafı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a yürekten teşekkür etti. Başkan Dündar ise esnafa hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Kaynak: İHA