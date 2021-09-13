Osmangazi'de su kesintisi - Haberler
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Osmangazi'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesinin Demirtaş Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi Recep Tarık Çevikel Caddesi Demirtaş Yolu Caddesi arasında kalan sokaklarda ve Sakarya Mahallesi Kırantepe Sokak Zafer Caddesi ile Pamukdere Caddesi arasında kalan sokaklar ile civarında 14/09/2021 tarihinde, 10: 00 - 20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: Osmangazi'de su kesintisi - Haberler
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