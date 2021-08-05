Osmangazi'de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesinin Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi 11 Eylül Bulvarı Fuar Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 06.08.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesinin Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi 11 Eylül Bulvarı Fuar Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 06.08.2021 tarihinde 13: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı