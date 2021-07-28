Osmangazi'de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Ovaakça (Merkez) Mahallesi ve civarında 30.07.2021 15.08.2021 tarihleri arasında 10.0016.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Ovaakça (Merkez) Mahallesi ve civarında 30.07.2021 15.08.2021 tarihleri arasında 10.0016.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı