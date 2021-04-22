Osmangazi'de su kesintisi
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Osmangazi'de su kesintisi

Osmangazi'de su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BUSKİ tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamada; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 1.Cephe Sokak, 5.Gün Sokak, Çorak Sokak ve Doğancık Sokak ile civarında 22/04/2021 - 21/05/2021 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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