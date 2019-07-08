Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Eğitim, Ovaakça Santral, Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı mahalleleri ve civarında 9-19 Temmuz tarihleri ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA