Osmangazi'de su kesintisi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Eğitim, Ovaakça Santral, Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı mahalleleri ve civarında 9-19 Temmuz tarihleri ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İHA
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
Son Dakika Haberleri