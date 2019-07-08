Osmangazi'de su kesintisi

Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Eğitim, Ovaakça Santral, Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı mahalleleri ve civarında 9-19 Temmuz tarihleri ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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