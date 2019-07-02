Osmangazi'de su kesintisi

Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından Hamitler Mahallesi, Gür Caddesi, Hacıbektaş Caddesi ve civarında 03.07.2019 - 01.08.2019 tarihleri ve 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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