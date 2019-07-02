Osmangazi'de su kesintisi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından Hamitler Mahallesi, Gür Caddesi, Hacıbektaş Caddesi ve civarında 03.07.2019 - 01.08.2019 tarihleri ve 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İHA
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