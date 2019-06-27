Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 14. Demir Sokak, 667. Sokak ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında 28 Haziran Cuma günü 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA