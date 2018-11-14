Osmangazi'de Su Kesintisi

Osmangazi'de Su Kesintisi

BUSKİ, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Osmangazi'de Su Kesintisi

BUSKİ, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14.11.2018-24.11.2018 tarihleri arasında Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi, 1. Uludağ Sokak ve civarında 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalardan kaynaklı olarak 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi. - BURSA

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