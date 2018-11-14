Osmangazi'de Su Kesintisi

BUSKİ, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14.11.2018-24.11.2018 tarihleri arasında Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi, 1. Uludağ Sokak ve civarında 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalardan kaynaklı olarak 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi. - BURSA