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Osmangazi'de su kesintisi

Osmangazi'de su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Mevlana Caddesi ve civarında 28.12.2021-15.01.2022 tarihleri arasında 10: 00-18: 00 saatlerinde zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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