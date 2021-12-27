Osmangazi'de su kesintisi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Mevlana Caddesi ve civarında 28.12.2021-15.01.2022 tarihleri arasında 10: 00-18: 00 saatlerinde zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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