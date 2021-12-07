Osmangazi'de su kesintisi - Haberler
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Osmangazi'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Osmangazi'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi Gül Sokak, Mercan Sokak, Mutlu Sokak, Nergis Sokak ve civarında 08.12.2021-31.12.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi Gül Sokak, Mercan Sokak, Mutlu Sokak, Nergis Sokak ve civarında 08.12.2021-31.12.2021 tarihleri ve 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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