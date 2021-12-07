Osmangazi'de su kesintisi

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi Gül Sokak, Mercan Sokak, Mutlu Sokak, Nergis Sokak ve civarında 08.12.2021-31.12.2021 tarihleri ve 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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