Osmangazi'de su kesintisi

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa Büylükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolaısıyla Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi 9. Mercan Sokak ve 2. Nergiz Sokak ve civarında 18.11.2021-30.11.2021 tarihleri ve 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

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