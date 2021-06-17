Osmangazi'de spor zamanı
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Osmangazi'de spor zamanı

Osmangazi'de spor zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle kapalı olan Osmangazi Belediyesi'nin Emek, Ertuğrul Sağlam ve Demirtaş Fitness Salonları, pandemi sürecinde yenilenen yüzüyle yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle kapalı olan Osmangazi Belediyesi'nin Emek, Ertuğrul Sağlam ve Demirtaş Fitness Salonları, pandemi sürecinde yenilenen yüzüyle yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

"Sporla Gelişen Bursa Sağlıkla Yetişen Nesiller" sloganıyla spor alanında ciddi yatırımlar gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecini fırsata çevirerek kapalı olan fitness salonlarını yeniledi. Kademeli normalleşmeyle kapılarını yeniden açan Emek, Ertuğrul Sağlam ve Demirtaş Fitness Salonları, pazar günleri hariç hafta içi 08.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Antrenmanlarını uzun süredir aksatan 18 yaş üstü tüm vatandaşlar salonlardan faydalanabilecek.

Bunun yanı sıra tedbirlerin gevşetilmesi ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yeni genelgeyle Demirtaş ile Yeni Karaman Kapalı Yüzme Havuzları da hizmete girecek. Tesisler, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı işyeri çalışma rehberi kuralları doğrultusunda faaliyetlerine devam edecek. Alanında uzman olan antrenörler, özellikle sosyal mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet gösterecek. - BURSA

Osmangazi'de spor zamanı
Osmangazi'de spor zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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