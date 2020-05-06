Osmangazi'de sofralar ayrı gönüller bir
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Osmangazi'de sofralar ayrı gönüller bir

Osmangazi'de sofralar ayrı gönüller bir
06.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:42

Osmangazi'de sofralar ayrı gönüller bir Her gün binlerce 'gönül sofrası' kuruluyor Her gün 3 bin ihtiyaç sahibine 4 çeşit sıcak iftarlık yemek dağıtan Osmangazi Belediyesi, binlerce vatandaşın hayır duasını alıyor.

Osmangazi'de sofralar ayrı gönüller bir

Her gün binlerce 'gönül sofrası' kuruluyor

BURSA - Her gün 3 bin ihtiyaç sahibine 4 çeşit sıcak iftarlık yemek dağıtan Osmangazi Belediyesi, binlerce vatandaşın hayır duasını alıyor. Osmangazi Belediyesi, yılın 365 gününde olduğu gibi korona salgınında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sıcak yemek ve erzak yardımı yapmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 17.00-18.00 saatleri arasında Elmasbahçe Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Aşevi'nde her gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmayan Osmangazi Belediyesi, 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerini kapı kapı gezerek sıcak yemek bırakıyor. Ramazan ayı boyunca her akşam yaklaşık bin kişinin yemek aldığı Eskici Mehmed Dede Aşevi'ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara elleriyle iftar yemeği dağıttı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte vatandaşlara iftarlık dağıtan Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan ayında her gün 5 farklı noktada 3 bin vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde vatandaşlarımız 17.00 ile 18.00 saatleri arasında bu 5 noktaya giderek yemeğini alıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise 65 yaş üzerinde olan ve kronik rahatsızlığı bulunan yaklaşık 1300 vatandaşımızın evlerine ekiplerimiz sıcak yemek götürüyor. Bu yıl korona virüs sebebiyle farklı bir ramazan ayı yaşıyoruz. İnşallah bu süreci devletimizin aldığı tedbirlere uyarak en az zararla atlatacağız. Vatandaşlarımız maskesini takıp, temizliğine ve sosyal mesafeye dikkat ediyor. Bu da ülkemizin korona virüs ile mücadele tablosuna olumlu yansıyor. İnşallah bu süreçten en kısa zamanda kurtularak normal hayatımıza döneriz. Tüm hemşehrilerimizin ramazan ayının bereketli olmasını diliyorum. Allah tutuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin" dedi.

Osmangazi'de sofralar ayrı gönüller bir

Kaynak: İHA

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