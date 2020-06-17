Osmangazi'de parklar yeni normale hazır
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Osmangazi'de parklar yeni normale hazır

Koronavirüs (Covid-19) salgınının azalmasıyla ilçedeki park ve bahçeleri halkın kullanımına sunan Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi'de parklar yeni normale hazır
17.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:36

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, normalleşme sürecinde de park ve bahçelerde düzenli olarak bakım ile onarım yapıyor. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, son 9 günde 663 park ve 1 milyon 613 bin 533 metrekare yeşil alanda periyodik sulama ile bakım çalışması yaptı. Ekipler, 246 bin 862 metrekarede çim biçerken, 234 adet ağaç budadı. Bunun yanı sıra 18 bin 081 bitkinin bakımını üstlenen Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 13 noktada 32 bin 863 adet çiçek dikti. Çalışmalarını tamamlayana kadar sürdüreceklerini belirten ekipler, 255 bin 917 metrekarede kosa ile ot biçerken, 10 bin 926 metrekarede çalı bitkisi şekil budama yaptıklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin dört bir yanını normalleşme sürecine hazırladıklarının altını çizerek, "Normalleşme döneminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız park bahçelerde vakit geçiriyor. Belediye olarak bu noktaları düzenli olarak dezenfekte ederken, bakım ve onarımlarını da üstleniyoruz. Vatandaşlarımız, tedbiri bir an olsun elden bırakmasınlar. Eski günlerimize en kısa sürede dönebilmemiz ve yeşil alanlardan doyasıya faydalanabilmemiz için lütfen dikkatli olalım" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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