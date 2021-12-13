Osmangazi'de 'Niçin İnsan Hakları Söyleşisi' - Haberler
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Osmangazi'de 'Niçin İnsan Hakları Söyleşisi'

Osmangazi'de 'Niçin İnsan Hakları Söyleşisi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Osmangazi Belediyesi, Bursa Felsefe Kulübü işbirliğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 'Niçin İnsan Hakları' konulu söyleşi düzenledi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa Felsefe Kulübü işbirliğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 'Niçin İnsan Hakları' konulu söyleşi düzenledi.

Osmangazi Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde farklı bir söyleşiye imza attı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen söyleşide, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Becermen, öğrencilere insan hakları temelinde yer alan hak kavramı, insan haklarına felsefi bakış, günümüz koşullarında konularını anlattı. Bunun yanı sıra Becermen, öğrencilerden gelen soruları tek tek cevapladı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır, program sonunda Özel Bademli Eğitim Kurumu'na katılım sertifikası, Prof. Dr. Metin Becermen'e ise aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür çiçeği takdim etti. - BURSA

Osmangazi'de 'Niçin İnsan Hakları Söyleşisi'

Osmangazi'de 'Niçin İnsan Hakları Söyleşisi'

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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