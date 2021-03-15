Osmangazi'de metrûk binalar yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde şikayetlere sebep olan metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde tespit edilen metrük binalar tek tek yıkılıyor. İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mekanı olan metrük binaların tespitini yapan ekipler, son olarak Küplüpınar Mahallesi Cami Sokak üzerinde yer alan binayı yıktı. Mahalle sakinleri söz konusu binanın madde bağımlıları tarafından kullanıldığını belirterek, "Metrük binanın yıkılması bütün mahalleyi sevindirdi. Harabe binayı yıkan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Metrük binaların, güvenlik riskinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediye olarak şikayetler alıyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Mevzuat çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı