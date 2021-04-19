Osmangazi'de metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor
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Osmangazi'de metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor

Osmangazi'de metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi, Zafer Mahallesi'nde madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirlenen metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Zafer Mahallesi'nde madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirlenen metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaları tek tek tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, son olarak Zafer Mahallesi Hacı Hasan Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıktı. Yıkım sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tüm önlemler alındı. Yıkım öncesi binanın boş olup olmadığı kontrol edildi. Kontrollerin ardından iş makinesiyle yıkım gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti. - BURSA

Osmangazi'de metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor
Osmangazi'de metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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