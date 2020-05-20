Osmangazi'de metruk bina yıkıldı Bursa'da metruk bir bina, halkın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yıkıldı.

Bursa'da metruk bir bina, halkın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yıkıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi Kalebahçe Sokağı'nda yer alan metruk binayı can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle iş makinesi ile yıktı.

İlçenin metruk binalardan temizlenmesiyle aynı zamanda görüntü kirliliğinin de önüne geçtiklerini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre metruk binaların yıkımına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA