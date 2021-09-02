Osmangazi'de metrûk bina temizliği
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Osmangazi'de metrûk bina temizliği

Osmangazi'de metrûk bina temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi, Gülbahçe Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Gülbahçe Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrük binayı yıktı.

Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metrük binalar, Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Gülbahçe Mahallesi 1. Sezer Sokak üzerinde yer alan metrük binayı yıkmak için harekete geçti. Halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle şikayetlere konu olan metrük bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrük binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İlçemiz metrük yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrük binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi'de metrûk bina temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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