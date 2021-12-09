Osmangazi'de metruk bina kalmayacak

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü maksatlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binaları tek tek yıkıyor. Belediye ekipleri son olarak, Bahar Mahallesi'nde yer alan bir metruk binayı daha yıktı.

Osmangazi Belediyesi, kötü görünümün yanında insan ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğu tespit edilen metruk binalardan ilçeyi temizliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda durum tespiti yapılan metruk binalar, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Belediye ekipleri son olarak Bahar Mahallesi Açık Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İlçemiz metruk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA