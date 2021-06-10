Osmangazi'de metrûk bina kalmayacak

Osmangazi Belediyesi, ilçede can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrük bina bırakmamak için yıkımlara devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçede can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrük bina bırakmamak için yıkımlara devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, atıl vaziyette bulunan ve madde bağımlılarının mesken edindikleri metrük yapıları tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Hacı İlyas Mahallesi'nde bulunan metrük binayı yıkmak için harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri, can ve mal güvenliği adına tehlike arz eden bina iş makinesi ile yıkıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı