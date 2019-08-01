Osmangazi'de kurban yakalama timi kuruldu

Osmangazi Belediyesince kurulan kurban yakalama timi, Kurban Bayramı boyunca kaçan büyükbaş hayvanları sakinleştirici iğne ile yakalayarak sahibine teslim edecek.

Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl da Kurban Bayramı süresince görevde olacak olan kurban yakalama timi, kurbanlıkların kaçması durumunda olaya hemen müdahale edecek ve sakinleştirici iğne ile hayvana zarar vermeden yakalanacak olan kurbanlıklar sahibine teslim edilecek.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 2'şer kişilik 3 ekipten oluşan tim, Veysel Karani ve Geçit Mahallelerinde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra ilçe genelinde görev yapacak. Bu kapsamda veteriner Hekim Kadir Özdemir tarafından uyuşturucu iğne dozajı, havalı tabanca ve halat kullanımıyla ilgili eğitimleri alan ekip hazırlıklarını tamamladı.

Hayvana yaklaşma ve zarar vermeden yakalama gibi konularda da eğitimli olan ekip, bayram boyunca vatandaşın yardımına koşacak ve ihtiyaç halinde belediyeyi arayanlar yardım isteyebilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hayvanların kaçması sonucu vatandaşların zarar görmesini engellemek ve ortaya çıkan kötü görüntülerin önüne geçmek için ekiplerinin ücretsiz olarak bayram boyunca hizmet vereceğini belirterek, "Ekipler, vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA